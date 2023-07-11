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Российские "Шахеды" атаковали порт Одессы: повредили зерновой терминал

Алена МазуренкоВторник, 11 июля 2023, 09:23
Российские Шахеды атаковали порт Одессы: повредили зерновой терминал
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

Ночью в результате атаки вражеских "Шахедов" пострадал одесский порт, 2 дрона попали в админздание припортового объекта, обломки сбитых БПЛА повредили припортовые терминалы, в частности зерновой.

Источник: Одесская ОГА

Дословно: "Силы противовоздушной обороны не дали реализовать вражеский план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области.

22 дрона уничтожены силами ПВО юга, два попали в админздание припортового объекта.

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Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового".

Детали: Сообщается, что пожары оперативно ликвидировали, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ночью российские оккупанты совершили мощную дроновую атаку по югу Украины. Из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136".

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Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что защитники ожидали мощную атаку оккупантов, поскольку недавно в Москву из Тегерана прибыли грузовые борта, вероятно с "Шахедами".

Что было ранее: Во время визита президента Владимира Зеленского в Стамбул на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что охотно продлит соглашение о безопасном транзите украинского зерна на три месяца вместо двух. 

Срок действия соглашения о поставках зерна истекает 17 июля. Это жизненно важный путь для украинского сельскохозяйственного экспорта, благодаря которому за последние 11 месяцев было экспортировано миллионы тонн зерна и других товаров. 

Прекращение транзита может поднять мировые цены на продовольствие, учитывая важность Украины как экспортера зерна.

Министерство иностранных дел России во вторник заявило, что не считает возможным продолжение Черноморской зерновой инициативы, заключенной летом прошлого года для вывоза зерна из украинских портов.

В середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на два месяца.

Напомним: 

Темы: ОдессаШахедвойнапорты
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