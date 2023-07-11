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Світ притягне Росію до відповідальності в разі удару по ЗАЕС – Держдеп

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 11:24

Сполучені Штати застерегли РФ від удару по захопленій російськими окупаційними військами Запорізькій АЕС в Енергодарі.

Таку позицію озвучив речник Державного департаменту США Метью Міллер, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде атака по ЗАЕС еквівалентна застосуванню ядерної зброї, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника Держдепу, "якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності".

"Російському керівництву слід добре подумати про те, чи хоче воно ризикувати та спричинити ядерну катастрофу", – зазначив Міллер.

Американський посадовець запевнив, що США продовжують стежити за ситуацією на АЕС в Енергодарі, додавши, що Міжнародне агентство з атомної енергії повинно мати повний доступ до всіх частин станції.

Раніше міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС.

Нагадаємо, минулого тижня Збройні Сили України попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС – на покрівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети. Тоді ж російські пропагандисти заявили, що Україна нібито планує "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе".

Глава МЗС Польщі пообіцяв "адекватну" відповідь на можливу атаку Росії на ЗАЕС.

Теми: РосіяЗАЕС
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