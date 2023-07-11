Мир привлечет Россию к ответственности в случае удара по ЗАЭС – Госдеп

Соединенные Штаты предостерегли РФ от удара по захваченной ее оккупационными войсками Запорожской АЭС в Энергодаре.

Такую позицию озвучил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос журналистов, будет ли атака по ЗАЭС эквивалентна применению ядерного оружия, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя Госдепа, "если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности".

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"Российскому руководству следует хорошо подумать, хочет ли оно рисковать и вызвать ядерную катастрофу", – отметил Миллер.

Американский чиновник заверил, что США продолжают следить за ситуацией на АЭС в Энергодаре, добавив, что Международное агентство по атомной энергии должно иметь полный доступ ко всем частям станции.

Ранее министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС.

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Напомним, на прошлой неделе Вооруженные Силы Украины предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС – на кровлях двух энергоблоков они разместили похожие на взрывчатку предметы. Тогда же российские пропагандисты заявили, что Украина якобы планирует "атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе".

Глава МИД Польши пообещал "адекватный" ответ на возможную атаку России на ЗАЭС.