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Саміт НАТО: Зеленський прибуде у Вільнюс у вівторок, візьме участь у вечері

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 11:31

Президент Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса у вівторок, він візьме участь у вечері, а також у засіданні Ради Україна-НАТО у середу.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО у Вільнюсі.

"Президент Зеленський приїде у Вільнюс. Я буду радий вітати його сьогодні увечері під час вечері і на інавгураційній зустрічі Ради Україна-НАТО завтра" – сказав Столтенберг, відповідаючи на питання про можливу відмову Зеленського від візиту, якщо Україні не буде запропоноване запрошення стати членом Альянсу.

Він наголосив, що союзники надішлють сильний позитивний сигнал щодо шляху України до членства у НАТО.

Однак генсек додав також, що наразі не говоритиме про конкретну мову остаточної заяви.

Як повідомлялося, Єнс Столтенберг впевнений у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту, яке буде ухвалене за кілька годин.

Як розповідала "Європейська правда", саміт у Вільнюсі триває з безпрецедентною вуличною підтримкою України – як від влади, так і від пересічних громадян.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".

Теми: НАТОЛитваУкраїна
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