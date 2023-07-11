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Саммит НАТО: Зеленский прибудет в Вильнюс во вторник, примет участие в ужине

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 11:31

Президент Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс во вторник, он примет участие в ужине, а также в заседании Совета Украина-НАТО в среду.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

"Президент Зеленский приедет в Вильнюс. Я буду рад приветствовать его сегодня вечером во время ужина и на инаугурационной встрече Совета Украина-НАТО завтра", – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном отказе Зеленского от визита, если Украине не будет предложено приглашение стать членом Альянса.

Он подчеркнул, что союзники пришлют сильный позитивный сигнал относительно пути Украины к членству в НАТО.

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Однако генсек добавил также, что пока не будет говорить о конкретном языке окончательного заявления.

Как сообщалось, Йенс Столтенберг уверен в положительной формулировке относительно членства Украины в коммюнике саммита, которое будет утверждено через несколько часов.

Как рассказывала "Европейская правда", саммит в Вильнюсе продолжается с беспрецедентной уличной поддержкой Украины – как от власти, так и от рядовых граждан.

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Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".

Темы: НАТОЛитваУкраина
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