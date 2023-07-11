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Детонувало до світанку: Федоров розповів про нічну бавовну в окупантів

Ірина БалачукВівторок, 11 липня 2023, 11:40
Детонувало до світанку: Федоров розповів про нічну бавовну в окупантів
Фото з Telegram Федорова

Уночі 11 липня лунали вибухи у тимчасово окупованій Новоолексіївці Херсонської області, ймовірно, підірвали склад боєприпасів росіян.

Джерело: офіційний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова Федорова: "Нічна бавовна у "глибокому тилу". Розцвіла на захопленому елеваторі у поки що окупованій Новоолексіївці Херсонської області. Детонувало до світанку".

Деталі: Він також опублікував фото великої пожежі на фоні нічного неба. І додав, що чекає на подробиці від Генштабу. 

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скриншот з google.maps

Фото та відео вибухів також з’явилися у Telegram-каналах.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук опублікував карту, на якій позначене місце розташування боєкомплекту окупантів, натякнувши, що ворожого БК, ймовірно, вже немає.

 
Фото з Telegram Братчука 

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Теми: Херсонська областьокупаціявибух
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