Детонувало до світанку: Федоров розповів про нічну бавовну в окупантів

Уночі 11 липня лунали вибухи у тимчасово окупованій Новоолексіївці Херсонської області, ймовірно, підірвали склад боєприпасів росіян.

Джерело: офіційний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова Федорова: "Нічна бавовна у "глибокому тилу". Розцвіла на захопленому елеваторі у поки що окупованій Новоолексіївці Херсонської області. Детонувало до світанку".

Деталі: Він також опублікував фото великої пожежі на фоні нічного неба. І додав, що чекає на подробиці від Генштабу.

скриншот з google.maps

Фото та відео вибухів також з’явилися у Telegram-каналах.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук опублікував карту, на якій позначене місце розташування боєкомплекту окупантів, натякнувши, що ворожого БК, ймовірно, вже немає.