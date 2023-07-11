Детонировало до рассвета: Федоров рассказал о ночной бавовне в оккупантов

Ночью 11 июля раздавались взрывы во временно оккупированной Новоалексеевке Херсонской области, вероятно, подорвали склад боеприпасов россиян.

Источник: официальный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь Федорова: "Ночная бавовна в "глубоком тилу". Расцвела на захваченном элеваторе в пока еще оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Детонировало до рассвета".

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Детали: Он также опубликовал фото большого пожара на фоне ночного неба. И добавил, что ждет подробностей от Генштаба.

скриншот из google.maps

Фото и видео взрывов также появились в Telegram-каналах.

Глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук опубликовал карту, на которой обозначено местоположение боекомплекта оккупантов, намекнув, что вражеского БК, вероятно, уже нет.

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