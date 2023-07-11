Перша жінка-військовий пройшла спецкурс виживання ССО України
Вівторок, 11 липня 2023, 12:05
Під час випуску кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій військова "номер 68" отримала нашивку ССО.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Номер 68 - це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО.
Попереду розподіл в одну з військових частин та тяжка робота задля наближення Перемоги України".
Деталі: Скільки всього військових подолали всі випробування, у ССО не уточнюють. Речник спецпризначенців Олександр Кіндратенко у коментарі УП зазначив лише, що це - 10% від кількох сотень кандидатів, які проходили спецкурс.
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