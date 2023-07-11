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Перша жінка-військовий пройшла спецкурс виживання ССО України

Валентина РоманенкоВівторок, 11 липня 2023, 12:05
Перша жінка-військовий пройшла спецкурс виживання ССО України
фото ССО

Під час випуску кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій військова "номер 68" отримала нашивку ССО.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Номер 68 - це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО.

 
 
 

Попереду розподіл в одну з військових частин та тяжка робота задля наближення Перемоги України".

Деталі: Скільки всього військових подолали всі випробування, у ССО не уточнюють. Речник спецпризначенців Олександр Кіндратенко у коментарі УП зазначив лише, що це - 10% від кількох сотень кандидатів, які проходили спецкурс.

Знати більше: "Немає сил бігти, іти – повзи": ССО показали свій спецкурс виживання і підготовки

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