Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перша жінка-військовий пройшла спецкурс виживання ССО України

Валентина РоманенкоВівторок, 11 липня 2023, 12:05
Перша жінка-військовий пройшла спецкурс виживання ССО України
фото ССО

Під час випуску кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій військова "номер 68" отримала нашивку ССО.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Номер 68 - це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО.

 
 
 

Попереду розподіл в одну з військових частин та тяжка робота задля наближення Перемоги України".

Реклама:

Деталі: Скільки всього військових подолали всі випробування, у ССО не уточнюють. Речник спецпризначенців Олександр Кіндратенко у коментарі УП зазначив лише, що це - 10% від кількох сотень кандидатів, які проходили спецкурс.

Знати більше: "Немає сил бігти, іти – повзи": ССО показали свій спецкурс виживання і підготовки

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу

Від удару по Одесі постраждала будівля консульства Греції й до 50 будинків – Зеленський

Україна може відмовитися від бойкоту змагань за участю росіян і білорусів – міністр

США поки відмовляються передавати Україні ATACMS – WP

фотоЧасів Яр: росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу – ОВА

Столтенберг на прохання Зеленського скликає Раду Україна-НАТО

Усі новини...
Останні новини
22:44
Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна
22:33
Щільність як у цукрової вати. Вчені виявили надзвичайно легку планету
22:19
"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу
21:51
Зеленський анонсує нову допомогу від партнерів: Більше ППО й далекобійної зброї
21:32
Від удару по Одесі постраждала будівля консульства Греції й до 50 будинків – Зеленський
21:12
Президент Литви проти послаблення санкцій проти РФ в обмін на продовження "зернової угоди"
20:55
Росіяни поранили 70-річну жінку на Херсонщині
20:27
Блінкен: Мета Росії стерти Україну з карти світу давно провалилася
20:12
Сербією пронеслася потужна буря: загинули троє осіб, серед них – дитина
19:57
фотоВ Одесі затримали чоловіка, який зірвав з будівлі український прапор
Усі новини...
Реклама: