Перша жінка-військовий пройшла спецкурс виживання ССО України

Під час випуску кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій військова "номер 68" отримала нашивку ССО.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Номер 68 - це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО.

Попереду розподіл в одну з військових частин та тяжка робота задля наближення Перемоги України".

Деталі: Скільки всього військових подолали всі випробування, у ССО не уточнюють. Речник спецпризначенців Олександр Кіндратенко у коментарі УП зазначив лише, що це - 10% від кількох сотень кандидатів, які проходили спецкурс.

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