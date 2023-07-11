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Первая женщина-военный прошла спецкурс выживания ССО Украины

Валентина РоманенкоВторник, 11 июля 2023, 12:05
Первая женщина-военный прошла спецкурс выживания ССО Украины
фото ССО

Во время выпуска квалификационного курса Сил специальных операций военная с номером "68" получила нашивку ССО.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Номер 68 - это первая женщина-военнослужащая, которая преодолела дистанцию в несколько месяцев прохождения Q-курса ССО.

 
 
 

Впереди распределение в одну из воинских частей и тяжелая работа для приближения Победы Украины".

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Детали: Сколько всего военных преодолели все испытания, в ССО не уточняют. Спикер спецназовцев Александр Киндратенко в комментарии УП отметил лишь, что это - 10% от нескольких сотен кандидатов, которые проходили спецкурс.

Знать больше: "Нет сил бежать, идти - ползи": ССО показали свой спецкурс выживания и подготовки

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