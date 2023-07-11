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Арахамія про делегацію на переговори з РФ у лютому 22-го: "Хто був під рукою, ті й поїхали"

Роман Романюк, Валентина РоманенкоВівторок, 11 липня 2023, 13:15
Арахамія про делегацію на переговори з РФ у лютому 22-го: Хто був під рукою, ті й поїхали
Українська делегація на переговорах 27 лютого 2022 року. фото Подоляка

Українська делегація для переговорів із російськими окупантами у лютому 2022 року формувалася з тих, хто "був під рукою" у президентському бункері.

Джерело: матеріал Української правди "Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція"

Деталі: За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, перша нагода після повномасштабного вторгнення РФ з'ясувати, чого хочуть росіяни, випала, коли на зв'язок із Києвом напросився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. І хоч із території саме його країни на Київ рухались колони техніки, розмова з ним відбулась.

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Пряма мова: "Так, здається, це було 24-те чи 25-те лютого. "Славнозвісний" депутат Євген Шевченко якимось чином дістав цього Лукашенка. І передав через Буданова на мій телефон. Мені на WhatsApp подзвонив Лукашенко. І президент відмовився з ним розмовляти. А я попросив, що, кажу: "Давай на гучномовці я включу, щоб просто ми могли почути, тому що з цього боку ж наступають вони. Треба просто розуміти – може, він щось скаже, якусь інформацію, яка буде мати якусь цінність".

Деталі: Власне, під час тієї розмови і відбулась перша домовленість про те, щоб зустрітись з росіянами.

За словами Арахамії, склад делегації потім формувався доволі швидко: їхали ті, хто був під рукою в бункері і бажано мали вже якісь контакти з білорусами чи росіянами до вторгнення.

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Пряма мова: "Подоляк знав цього Макєя покійного, який з МЗС Білорусі. Він якимось чином мав із Білоруссю конекшен колись давно. Його тоді ж депортували, здається. І він каже: "Я цього Макєя знаю". Я кажу: "Ну знаєш, тоді поїхали з нами, бо ти маєш хоч якийсь персональний контакт". Резніков по Мінському процесу знав Гризлова. Я як виїхав, якось не обговорювалось, чому я. Тому що з мого телефона дзвонили. Ну якось взяли і поїхали.

Ну, знаєте, не було там такого, що давайте зробимо делегацію. Тому що часу не було на це. І де, наприклад, взяти з МЗС людину, а де цей МЗС? Ну, ви ж розумієте, що ми не розуміли, де ці люди, яких треба зараз викликати. Тобто от хто був навколо, з тих зібрали і поїхали".

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