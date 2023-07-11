Арахамия о делегации на переговоры с РФ в феврале 22-го: "Кто был под рукой, те и поехали"

Украинская делегация для переговоров с российскими оккупантами в феврале 2022 года формировалась из тех, кто "был под рукой" в президентском бункере.

Источник: материал Украинской правды "Объект №1, или Вся власть - в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция"

Детали: По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, первая возможность после полномасштабного вторжения РФ выяснить, чего хотят россияне, выпала, когда на связь с Киевом напросился самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. И хотя с территории именно его страны на Киев двигались колонны техники, разговор с ним состоялся.

Прямая речь: "Кажется, это было 24-е или 25-е февраля. "Знаменитый" депутат Евгений Шевченко каким-то образом достал этого Лукашенко. И передал через Буданова на мой телефон. Мне на WhatsApp позвонил Лукашенко. И президент отказался с ним разговаривать. А я попросил, что, говорю: "Давай на громкоговорители я включу, чтобы просто мы могли услышать, потому что с этой стороны же наступают они. Надо просто понимать - может, он что-то скажет, какую-то информацию, которая будет иметь какую-то ценность".

Реклама:

Детали: Собственно, во время того разговора и состоялась первая договоренность о том, чтобы встретиться с россиянами.

По словам Арахамии, состав делегации потом формировался довольно быстро: ехали те, кто был под рукой в бункере и желательно имели уже какие-то контакты с белорусами или россиянами до вторжения.

Прямая речь: "Подоляк знал этого Макея покойного, который из МИД Беларуси. Он каким-то образом имел с Беларусью коннекшен когда-то давно.

ВИДЕО ДНЯ

Его тогда же депортировали, кажется. И он говорит: "Я этого Макея знаю". Я говорю: "Ну знаешь, тогда поехали с нами, потому что ты имеешь хоть какой-то персональный контакт". Резников по Минскому процессу знал Грызлова. Я как выехал, как-то не обсуждалось, почему я. Потому что с моего телефона звонили. Ну как-то взяли и поехали.

Ну, знаете, не было там такого, что давайте сделаем делегацию. Потому что времени не было на это. И где, например, взять из МИДа человека, а где этот МИД? Ну, вы же понимаете, что мы не понимали, где эти люди, которых надо сейчас вызвать. То есть вот кто был вокруг, из тех собрали и поехали".

Слушайте также: