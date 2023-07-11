Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Арахамия о делегации на переговоры с РФ в феврале 22-го: "Кто был под рукой, те и поехали"

Роман Романюк, Валентина РоманенкоВторник, 11 июля 2023, 13:15
Арахамия о делегации на переговоры с РФ в феврале 22-го: Кто был под рукой, те и поехали
Украинская делегация на переговорах 27 февраля 2022 года. фото Подоляка

Украинская делегация для переговоров с российскими оккупантами в феврале 2022 года формировалась из тех, кто "был под рукой" в президентском бункере.

Источник: материал Украинской правды "Объект №1, или Вся власть - в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция"

Детали: По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, первая возможность после полномасштабного вторжения РФ выяснить, чего хотят россияне, выпала, когда на связь с Киевом напросился самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. И хотя с территории именно его страны на Киев двигались колонны техники, разговор с ним состоялся.

Реклама:

Прямая речь: "Кажется, это было 24-е или 25-е февраля. "Знаменитый" депутат Евгений Шевченко каким-то образом достал этого Лукашенко. И передал через Буданова на мой телефон. Мне на WhatsApp позвонил Лукашенко. И президент отказался с ним разговаривать. А я попросил, что, говорю: "Давай на громкоговорители я включу, чтобы просто мы могли услышать, потому что с этой стороны же наступают они. Надо просто понимать - может, он что-то скажет, какую-то информацию, которая будет иметь какую-то ценность".

Детали: Собственно, во время того разговора и состоялась первая договоренность о том, чтобы встретиться с россиянами.

По словам Арахамии, состав делегации потом формировался довольно быстро: ехали те, кто был под рукой в бункере и желательно имели уже какие-то контакты с белорусами или россиянами до вторжения.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Подоляк знал этого Макея покойного, который из МИД Беларуси. Он каким-то образом имел с Беларусью коннекшен когда-то давно. 

Его тогда же депортировали, кажется. И он говорит: "Я этого Макея знаю". Я говорю: "Ну знаешь, тогда поехали с нами, потому что ты имеешь хоть какой-то персональный контакт". Резников по Минскому процессу знал Грызлова. Я как выехал, как-то не обсуждалось, почему я. Потому что с моего телефона звонили. Ну как-то взяли и поехали.

Ну, знаете, не было там такого, что давайте сделаем делегацию. Потому что времени не было на это. И где, например, взять из МИДа человека, а где этот МИД? Ну, вы же понимаете, что мы не понимали, где эти люди, которых надо сейчас вызвать. То есть вот кто был вокруг, из тех собрали и поехали".

Слушайте также:

Слушайте подкаст «24.02: Реконструкція» на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: