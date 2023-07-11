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РФ обстріляла гумштаб та житлові будинки Херсона: є поранені, в області – загибла

Ірина Балачук, Тетяна ЛозовенкоВівторок, 11 липня 2023, 15:50
РФ обстріляла гумштаб та житлові будинки Херсона: є поранені, в області – загибла
Загибла в результаті російського обстрілу. Фото прокуратури

Російські війська обстріляли гуманітарний штаб та житлові будинки у Херсоні, внаслідок чого дістали поранення щонайменше 5 людей, у тому числі 8-річна дитина; у селі Софіївка загинула мирна мешканка через обстріл "Градами".

Джерело: Херсонська ОДА, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно ОДА: "Росіяни обстріляли гуманітарний штаб у Херсоні. Сама будівля у Суворовському районі, де містяни отримували допомогу, зазнала пошкоджень. На щастя, мирні люди не постраждали".

Деталі: Раніше Прокудін попередив про те, що окупанти можуть обстріляти залізничний вокзал у Херсоні і закликав мешканців не виходити на вулицю без потреби.

Також голова ОВА повідомив, що російська армія вдарила з "Градів" по Софіївці Станіславської громади, у результаті чого одна жінка загинула та один чоловік дістав поранення.

У прокуратурі додали, що обстріл відбувся близько 10:50 11 липня.

Оновлено: Прокудін повідомляє про пʼятьох постраждалих через російські обстріли Херсона. Відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики. 

Серед постраждалих – 8-річний хлопчик, в якого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він знаходився на подвірʼї будинку. У 68-річного чоловіка – важкі поранення. Йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги.  

Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Ще один чоловік постраждав у Кіндійці.

За словами Прокудіна, всіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійнажертви
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