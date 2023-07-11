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РФ обстреляла гумштаб и жилые дома Херсона: есть раненые, в области - погибшая

Ирина Балачук, Татьяна ЛозовенкоВторник, 11 июля 2023, 15:50
РФ обстреляла гумштаб и жилые дома Херсона: есть раненые, в области - погибшая
Погибшая в результате российского обстрела. Фото прокуратуры

Российские войска обстреляли гуманитарный штаб и жилые дома в Херсоне, в результате чего получили ранения по меньшей мере 5 человек, в том числе 8-летний ребенок; в селе Софиевка погибла мирная жительница из-за обстрела "Градами".

Источник: Херсонская ОГА, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин и Херсонская областная прокуратура в Telegram

Дословно ОГА: "Россияне обстреляли гуманитарный штаб в Херсоне. Само здание в Суворовском районе, где горожане получали помощь, получило повреждения. К счастью, мирные люди не пострадали".

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Детали: Ранее Прокудин предупредил о том, что оккупанты могут обстрелять железнодорожный вокзал в Херсоне и призвал жителей не выходить на улицу без надобности.

Также глава ОВА сообщил, что российская армия ударила из "Градов" по Софиевке Станиславской общины, в результате чего одна женщина погибла и один мужчина получил ранения.

В прокуратуре добавили, что обстрел произошел около 10:50 11 июля.

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Обновлено: Прокудин сообщает о пяти пострадавших из-за российских обстрелов Херсона. Известно о попадании в гуманитарный штаб и по меньшей мере пять жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары. На местах работают спасатели и медики.

Среди пострадавших - 8-летний мальчик, у которого диагностировали ранения средней степени тяжести. На момент вражеского удара он находился во дворе дома. У 68-летнего мужчины - тяжелые ранения. Ему осколками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги.

Два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести. Еще один мужчина пострадал в Киндийке.

По словам Прокудина, всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойнажертвы
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