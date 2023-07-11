Українська система Delta пройшла тести НАТО і може інтегрувати F-16

Українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла випробування НАТО, у тому числі щодо взаємосумісності з винищувачами F-16.

Джерело: віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "У червні цього року в Польщі відбулися щорічні навчання НАТО CWIX зі взаємосумісності національних бойових та інформаційних систем з системами і протоколами НАТО.

Реклама:

Delta успішно протестували з 15 системами з 10 країн, включно з 3 системами, розробленими безпосередньо НАТО. Усі тести на взаємосумісність були вдалими, і Delta вкотре підтвердила свої унікальні можливості".

Деталі: За його словами, також протестували 4 протоколи обміну даними, за якими працює більшість сучасного озброєння, що отримує Україна від західних партнерів. Головний протокол – мережа Link 16, що дає можливість отримувати дані в Delta з винищувачів F-16, як пояснив Федоров.

Довідково: Завдяки Delta солдати в режимі онлайн бачать поле бою з розташуванням ворожих сил. Це єдина платформа в Україні, де підтягуються дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, новітньої техніки, стаціонарних камер, радарів, чатботів тощо. Всі ці дані дозволяють якісніше планувати військові операції.