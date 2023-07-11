Украинская система Delta прошла тесты НАТО и готова интегрировать F-16

Украинская система боевого управления и обработки информации Delta успешно прошла испытания НАТО, в том числе по совместимости с истребителями F-16.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "В июне этого года в Польше состоялись ежегодные учения НАТО CWIX по совместимости национальных боевых и информационных систем с системами и протоколами НАТО.

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Delta успешно протестировали с 15 системами из 10 стран, включая 3 системы, разработанные непосредственно НАТО. Все тесты на совместимость были удачными, и Delta в очередной раз подтвердила свои уникальные возможности".

Детали: По его словам, также протестировали 4 протокола обмена данными, по которым работает большинство современного вооружения, которое получает Украина от западных партнеров. Главный протокол - сеть Link 16, которая дает возможность получать данные в Delta с истребителей F-16, как пояснил Федоров.

Справочно: Благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле боя с расположением вражеских сил. Это единственная платформа в Украине, где подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, новейшей техники, стационарных камер, радаров, чатботов и тому подобное. Все эти данные позволяют качественнее планировать военные операции.