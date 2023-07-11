Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская система Delta прошла тесты НАТО и готова интегрировать F-16

Татьяна ЛозовенкоВторник, 11 июля 2023, 14:23
Украинская система Delta прошла тесты НАТО и готова интегрировать F-16
Фото из Facebook ОО Аэроразведка

Украинская система боевого управления и обработки информации Delta успешно прошла испытания НАТО, в том числе по совместимости с истребителями F-16.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "В июне этого года в Польше состоялись ежегодные учения НАТО CWIX по совместимости национальных боевых и информационных систем с системами и протоколами НАТО.

Delta успешно протестировали с 15 системами из 10 стран, включая 3 системы, разработанные непосредственно НАТО. Все тесты на совместимость были удачными, и Delta в очередной раз подтвердила свои уникальные возможности".

Реклама:

Детали: По его словам, также протестировали 4 протокола обмена данными, по которым работает большинство современного вооружения, которое получает Украина от западных партнеров. Главный протокол - сеть Link 16, которая дает возможность получать данные в Delta с истребителей F-16, как пояснил Федоров.

Справочно: Благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле боя с расположением вражеских сил. Это единственная платформа в Украине, где подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, новейшей техники, стационарных камер, радаров, чатботов и тому подобное. Все эти данные позволяют качественнее планировать военные операции.

Темы: технологиивойнаНАТОистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО

Телевизор, холодильник и библиотека: стало известно, где держат Гиркина

"Благословенная вами ракета прилетела в алтарь": викарий Одесской епархии написал Кириллу

Украина может отказаться от бойкота соревнований с участием россиян и белорусов – министр

США пока отказываются передавать Украине ATACMS - WP

фотоЧасов Яр: россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь – ОВА

Все новости...
технологии
Geely и Renault запускают совместное производство двигателей и гибридных технологий
Bluesky приостановила регистрацию из-за наплыва новых пользователей из Twitter
Apple существенно сократила планы по производству гарнитуры Vision Pro – СМИ
Последние новости
00:53
"Карту Буданова" с разделенной Россией продали на аукционе за 14 млн гривен
00:22
Россияне за сутки 13 раз обстреляли приграничные районы Сумщины
23:52
Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО
23:34
В Сумах раздавались взрывы, обнаружили вражеский беспилотник
23:17
ЮНЕСКО направит миссию в Одессу: Разрушение культурных объектов – военное преступление
22:59
фотоОбстрел Одессы: в департаменте образования сообщили о повреждении школ и садов
22:44
Телевизор, холодильник и библиотека: стало известно, где держат Гиркина
22:33
Плотность как у сахарной ваты. Ученые обнаружили чрезвычайно легкую планету
22:19
"Благословенная вами ракета прилетела в алтарь": викарий Одесской епархии написал Кириллу
21:51
Зеленский анонсирует новую помощь от партнеров: Больше ПВО и дальнобойного оружия
Все новости...
Реклама: