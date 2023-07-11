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У Байдена назвали малоймовірним вступ України до НАТО, доки йде війна

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 16:46
У Байдена назвали малоймовірним вступ України до НАТО, доки йде війна
Джон Кірбі, фото Bloomberg via Getty Images

Членство України в Північноатлантичному Альянсі у найближчому майбутньому є малоймовірним, заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Джерело: Джон Кірбі в інтерв’ю CNN, яке цитує "Європейська правда"

Пряма мова Кірбі: "Ми віримо, що НАТО – це частина майбутнього України. Я маю на увазі, що це те, про що Альянс домовився ще у 2008 році.

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Зараз Україні потрібно провести деякі реформи – належне врядування, верховенство права, політичні реформи – і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ви перебуваєте в стані війни. 

Звичайно, вони зараз у стані війни. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне НАТО у війну з Росією".

Деталі: Кірбі визнав розчарування з боку Зеленського, який у вівторок у жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО, написавши: "Невизначеність – це слабкість".

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"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, все це ми розуміємо… Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", – сказав він.

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Теми: НАТОУкраїнаСШАвійна
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