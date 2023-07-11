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У Байдена назвали маловероятным вступление Украины в НАТО, пока идет война

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 11 июля 2023, 16:46
У Байдена назвали маловероятным вступление Украины в НАТО, пока идет война
Джон Кирби, фото Bloomberg via Getty Images

Членство Украины в Североатлантическом Альянсе в ближайшем будущем маловероятно, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Источник: Джон Кирби в интервью CNN, которое цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Кирби: "Мы верим, что НАТО – это часть будущего Украины. Я имею в виду, что это то, о чем Альянс договорился еще в 2008 году.

Сейчас Украине нужно провести некоторые реформы – должное управление, верховенство права, политические реформы – и мы понимаем, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда вы находитесь в состоянии войны.

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Конечно, они сейчас находятся в состоянии войны. Поэтому членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет НАТО в войну с Россией".

Детали: Кирби признал разочарование со стороны Зеленского, который во вторник жестко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО, написав: "Неопределенность – это слабость".

"Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, все это мы понимаем… Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств", – сказал он.

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Темы: НАТОУкраинаСШАвойна
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