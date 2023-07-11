Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Байдена назвали маловероятным вступление Украины в НАТО, пока идет война

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 11 июля 2023, 16:46
У Байдена назвали маловероятным вступление Украины в НАТО, пока идет война
Джон Кирби, фото Bloomberg via Getty Images

Членство Украины в Североатлантическом Альянсе в ближайшем будущем маловероятно, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Источник: Джон Кирби в интервью CNN, которое цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Кирби: "Мы верим, что НАТО – это часть будущего Украины. Я имею в виду, что это то, о чем Альянс договорился еще в 2008 году.

Реклама:

Сейчас Украине нужно провести некоторые реформы – должное управление, верховенство права, политические реформы – и мы понимаем, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда вы находитесь в состоянии войны.

Конечно, они сейчас находятся в состоянии войны. Поэтому членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет НАТО в войну с Россией".

Детали: Кирби признал разочарование со стороны Зеленского, который во вторник жестко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО, написав: "Неопределенность – это слабость".

ВИДЕО ДНЯ

"Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, все это мы понимаем… Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств", – сказал он.

Читайте также: "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".

Темы: НАТОУкраинаСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: