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ЗМІ: Підсумкове рішення НАТО не міститиме запрошення України

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 17:21

Підсумковий документ саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі не буде містити запрошення України до переговорів про членство, але передбачатиме можливість такого запрошення, коли союзники з цим погодяться й коли дозволять умови.

Джерело: агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на кілька поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

Деталі: За даними агенції, формулювання щодо членства України в НАТО в підсумковому документі матиме такий вигляд: "Ми надішлемо запрошення, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Джерела "Інтерфакс-Україна" також підтвердили, що союзники погодилися скасувати План дій щодо членства з умов вступу для України. Це формулювання може бути вказане так: "Шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності Плану дій щодо членства".

Високопосадовець однієї з найбільших держав Альянсу у розмові з "Європейською правдою" не став уточнювати конкретне формулювання, але підтвердив очікуване рішення щодо "запрошення з умовами" і зауважив, що Київ має "розуміти потребу здійснення структурних реформ, які він зобов’язався робити раніше".

Пряма мова: "Це не якісь нові умови, вони діють для будь-якої держави, що долучається до Альянсу".

Водночас джерела "Інтерфакс-Україна"не виключають, що текст ще може зазнати змін.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський, який раніше висловлював незадоволення наявністю умов для членства, у вівторок прибув до Вільнюса для переговорів.

Перед тим він жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО, написавши: "Невизначеність – це слабкість".

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".

Теми: НАТОУкраїна
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