СМИ: Итоговое решение НАТО не будет содержать приглашение Украины

Итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе не будет содержать приглашение Украины к переговорам о членстве, но будет предусматривать возможность такого приглашения, когда союзники с этим согласятся и когда позволят условия.

Источник: агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на несколько информированных источников, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным агентства, формулировка относительно членства Украины в НАТО в итоговом документе будет выглядеть следующим образом: "Мы отправим приглашение, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

Источники "Интерфакс-Украина" также подтвердили, что союзники согласились отменить План действий по членству из условий вступления для Украины. Эта формулировка может быть указана так: "Путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости Плана действий по членству".

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Высокопоставленный чиновник одного из крупнейших государств Альянса в разговоре с "Европейской правдой" не стал уточнять конкретную формулировку, но подтвердил ожидаемое решение о "приглашении с условиями" и отметил, что Киев должен "понимать необходимость осуществления структурных реформ, которые он обязался делать раньше".

Прямая речь: "Это не какие-то новые условия, они действуют для любого государства, которое присоединяется к Альянсу".

В то же время источники "Интерфакс-Украина" не исключают, что текст еще может претерпеть изменения.

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Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее выражал недовольство наличием условий для членства, во вторник прибыл в Вильнюс для переговоров.

Перед тем он резко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО, написав: "Неопределенность – это слабость".

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".