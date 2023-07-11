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На саміті у Вільнюсі погодились створити Раду Україна-НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 18:09

Лідери держав Північноатлантичного Альянсу на зустрічі у вівторок затвердили створення Ради Україна-НАТО - нового органу взаємодії Києва та Альянсу.

Джерело: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, передає кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Рада Україна-НАТО - це форум для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми будемо зустрічатись на рівних".

Деталі: Він підтвердив, що перше засідання Ради відбудеться у Вільнюсі в середу, 12 липня, і в ньому візьме участь президент Володимир Зеленський.

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Рада Україна-НАТО замінить попередній формат співпраці Києва та Альянсу - Комісію Україна-НАТО, що існувала з 1997 року і яка працювала у форматі "члени НАТО+1". 

Нагадаємо: Як пояснював раніше Столтенберг, новий формат відкриває більше можливостей для практичної співпраці. Можливо, буде створено підкомітети, які будуть займатися певними питаннями – наприклад, кібербезпекою чи сумісністю.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".

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Теми: НАТОУкраїна
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