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На саммите в Вильнюсе согласились создать Совет Украина-НАТО

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 18:09

Лидеры государств Североатлантического Альянса на встрече во вторник утвердили создание Совета Украина-НАТО - нового органа взаимодействия Киева и Альянса.

Источник: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Совет Украина-НАТО – это форум для кризисных консультаций и принятия решений, где мы будем встречаться на равных".

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Детали: Он подтвердил, что первое заседание Совета состоится в Вильнюсе в среду, 12 июля, и в нем примет участие президент Владимир Зеленский.

Совет Украина-НАТО заменит предыдущий формат сотрудничества Киева и Альянса – Комиссию Украина-НАТО, существовавшую с 1997 года и работавшую в формате "члены НАТО+1".

Напомним: Как объяснял ранее Столтенберг, новый формат открывает больше возможностей для практического сотрудничества. Возможно, будут созданы подкомитеты, которые будут заниматься определенными вопросами – например, кибербезопасностью или совместимостью.

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Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".

Темы: НАТОУкраина
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