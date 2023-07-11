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У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 19:34
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Фото: Getty Images

У НАТО не виключають, що питання Криму може бути вирішене дипломатичним шляхом, але поки не бачать ознак того, що РФ готова до переговорів.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив неназваний високопосадовець Альянсу під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Деталі: Росія готується до захисту Криму багато місяців, риючи окопи, переміщуючи техніку і авіацію.

"Усі ці приготування чітко свідчать, що росіяни очікують атаки на Крим у майбутньому", – зазначив він.

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"Маю сподівання, що завжди є шанс на те, що дипломатія спрацює. Але я наразі не бачу ознак того, що Росія відкрита до яких-небудь переговорів. Саме тому так важливо, щоб український наступ був успішним", – сказав посадовець.

Він наголосив, що Крим – це Україна, і метою, про яку говорив президент Володимир Зеленський і яку підтримали союзники НАТО, є відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Посадовець зазначив також, що в результаті всі війни закінчуються за столом переговорів.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Наприкінці червня британська розвідка повідомляла, що РФ почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь, готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим, повідомляє британська розвідка.

Теми: НАТОКримУкраїнавійна
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