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В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 19:34
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Фото: Getty Images

В НАТО не исключают, что вопрос Крыма может быть решен дипломатическим путем, но пока не видят признаков того, что РФ готова к переговорам.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил неназванный чиновник Альянса во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Детали: Россия готовится к защите Крыма много месяцев, роя окопы, перемещая технику и авиацию.

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"Все эти приготовления четко свидетельствуют, что россияне ожидают атаки на Крым в будущем", – отметил он.

"Надеюсь, что всегда есть шанс на то, что дипломатия сработает. Но я пока не вижу признаков того, что Россия открыта к каким-либо переговорам. Именно поэтому так важно, чтобы украинское наступление было успешным", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Крым – это Украина, и целью, о которой говорил президент Владимир Зеленский и которую поддержали союзники НАТО, является восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым.

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Чиновник отметил также, что в результате все войны заканчиваются за столом переговоров.

Что предшествовало: В конце июня британская разведка сообщала, что РФ начала создавать оборонительные рубежи возле Перекопа, очевидно, готовясь к сценарию, что украинские военные попытаются зайти в Крым, сообщает британская разведка.

Темы: НАТОКрымУкраинавойна
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