Блінкен: Союзники розуміють, чому США надають Україні касетні боєприпаси

Союзники з розумінням ставляться до того, що Сполучені Штати надають Україні суперечливі касетні боєприпаси.

Про це заявив у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Блінкена: "Кожен союзник, з яким я розмовляв, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо і коли ми це робимо".

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Деталі: Він повторив, що США надають боєприпаси, заборонені більш ніж 100 країнами, щоб "заповнити прогалину", оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються. "Запаси унітарних боєприпасів, а не касетних боєприпасів, в усьому світі і в Україні вичерпуються. Вони ось-ось вичерпаються", – пояснив Блінкен.

"І тому важкий, але необхідний вибір – дати їм касетні боєприпаси – зводився до цього: якщо ми цього не зробимо... у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, вони будуть беззахисними", – сказав він.

Блінкен зазначив, що члени Альянсу працюють над нарощуванням потужностей звичайних озброєнь, але "буде прогалина між тим, коли у них закінчаться ці боєприпаси, і тим, коли нові боєприпаси зможуть з'явитись на озброєнні". Касетні боєприпаси заповнюють цю прогалину, сказав Блінкен.

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