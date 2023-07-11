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Блинкен: Союзники понимают, почему США предоставляют Украине кассетные боеприпасы

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 20:55
Блинкен: Союзники понимают, почему США предоставляют Украине кассетные боеприпасы
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Союзники с пониманием относятся к тому, что Соединенные Штаты предоставляют Украине противоречивые кассетные боеприпасы.

Об этом заявил во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Блинкена: "Каждый союзник, с которым я разговаривал, сказал, что они понимают, почему мы это делаем и когда мы это делаем".

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Детали: Он повторил, что США предоставляют боеприпасы, запрещенные более чем 100 странами, чтобы "заполнить пробел", поскольку мировые запасы боеприпасов исчерпываются. "Запасы унитарных боеприпасов, а не кассетных боеприпасов, во всем мире и в Украине исчерпываются. Они вот-вот иссякнут", – пояснил Блинкен.

"И поэтому трудный, но необходимый выбор – дать им кассетные боеприпасы – сводился к этому: если мы этого не сделаем... у них закончатся боеприпасы. Если у них закончатся боеприпасы, они будут беззащитными", – сказал он.

Блинкен отметил, что члены Альянса работают над наращиванием мощностей обычных вооружений, но "будет пробел между тем, когда у них закончатся эти боеприпасы, и тем, когда новые боеприпасы смогут появиться на вооружении". Кассетные боеприпасы заполняют этот пробел, сказал Блинкен.

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Темы: оружиеУкраинаСШАвойна
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