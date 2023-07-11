Хабар за перетин кордону: підозра впала на нардепку-слугу

11 липня НАБУ та САП повідомили про підозру депутатці Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Людмилі Марченко та її помічниці. Жінок звинувачують у тому, що за хабар вони допомагали чоловіку незаконно виїхати за кордон.

Джерело: Національне антикорупційне бюро в Telegram

Деталі: Нардепка і помічниця підозрюються у зловживання впливом.

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За даними слідства, Марченко разом зі своєю помічницею пообіцяли за хабар забезпечити ухвалення посадовцями обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до системи "Шлях".

Надалі чиновники ОВА надали відповідний дозвіл особі як водію на перетин державного кордону.

Свої "послуги" нардепка та її помічниця оцінили у 5 300 доларів.

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Детективи НАБУ викрили жінок після отримання другого "траншу" у 2 800 доларів.

НАБУ та САП також опублікували відео, на якому чутно обговорення фігурантами деталей махінації та показано момент передачі грошей.

Правоохоронці не називають прізвище народної обраниці, але "Українській правді" воно відоме.

Що передувало: