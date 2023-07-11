Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
11 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку они помогали мужчине незаконно выехать за границу.
Источник: Национальное антикоррупционное бюро в Telegram
Детали: Нардеп и помощница подозреваются в злоупотреблении влиянием.
По данным следствия, Марченко вместе со своей помощницей пообещали за взятку обеспечить принятие должностными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также о внесении соответствующих сведений в систему "Шлях".
В дальнейшем чиновники ОВА предоставили соответствующее разрешение лицу как водителю на пересечение государственной границы.
Свои "услуги" нардеп и ее помощница оценили в 5 300 долларов.
Детективы НАБУ разоблачили женщин после получения второго "транша" в 2 800 долларов.
НАБУ и САП также опубликовали видео, на котором слышно обсуждение фигурантами деталей махинации и показан момент передачи денег.
Правоохранители не называют фамилию народной избранницы, но "Украинской правде" она известна.
Что предшествовало:
- 5 июля стало известно, что НАБУ разоблачило помощника народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилы Марченко на получении взятки за внесение данных в систему "Шлях", что дает разрешение на пересечение границы.
- Источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о нардепе Марченко.
- По данным следствия, группа лиц систематически получала взятки за внесение через ОВА сведений в информационную систему "Шлях".