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Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу

"Украинская правда"Вторник, 11 июля 2023, 21:12
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
Людмила Марченко, Фото: Слуга народа

11 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку они помогали мужчине незаконно выехать за границу.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро в Telegram

Детали: Нардеп и помощница подозреваются в злоупотреблении влиянием.

По данным следствия, Марченко вместе со своей помощницей пообещали за взятку обеспечить принятие должностными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также о внесении соответствующих сведений в систему "Шлях".

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В дальнейшем чиновники ОВА предоставили соответствующее разрешение лицу как водителю на пересечение государственной границы.

Свои "услуги" нардеп и ее помощница оценили в 5 300 долларов.

Детективы НАБУ разоблачили женщин после получения второго "транша" в 2 800 долларов.

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НАБУ и САП также опубликовали видео, на котором слышно обсуждение фигурантами деталей махинации и показан момент передачи денег.

Правоохранители не называют фамилию народной избранницы, но "Украинской правде" она известна.

Что предшествовало:

  • 5 июля стало известно, что НАБУ разоблачило помощника народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилы Марченко на получении взятки за внесение данных в систему "Шлях", что дает разрешение на пересечение границы.
  • Источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о нардепе Марченко.
  • По данным следствия, группа лиц систематически получала взятки за внесение через ОВА сведений в информационную систему "Шлях".

Темы: Слуга народавзяткаграницавойна
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