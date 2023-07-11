Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу

11 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку они помогали мужчине незаконно выехать за границу.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро в Telegram

Детали: Нардеп и помощница подозреваются в злоупотреблении влиянием.

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По данным следствия, Марченко вместе со своей помощницей пообещали за взятку обеспечить принятие должностными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также о внесении соответствующих сведений в систему "Шлях".

В дальнейшем чиновники ОВА предоставили соответствующее разрешение лицу как водителю на пересечение государственной границы.

Свои "услуги" нардеп и ее помощница оценили в 5 300 долларов.

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Детективы НАБУ разоблачили женщин после получения второго "транша" в 2 800 долларов.

НАБУ и САП также опубликовали видео, на котором слышно обсуждение фигурантами деталей махинации и показан момент передачи денег.

Правоохранители не называют фамилию народной избранницы, но "Украинской правде" она известна.

Что предшествовало: