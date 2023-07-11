Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною

У 90 районах 7 областей Білорусі влада обмежила можливості громадян відвідувати ліси, у тому числі на кордоні з Україною та Польщею.

Джерело: провладне державне інформагентство "Белта"

Дослівно: "Станом на вечір 11 липня, відвідування лісових масивів обмежено на території всієї Брестської та Гродненської областей. У Вітебській області обмеження торкнулися 18 районів, Мінській - 21, Гомельській - 14, Могильовській – 4".

Деталі: З Україною межують Брестська та Гомельська області Білорусі, з Польщею – Брестська та Гродненська.

Влада повідомила, що розробила інтерактивну мапу заборон і обмежень на відвідування лісів, на якій можна відстежити, в яких регіонах тимчасово заборонено відвідувати ліси.

Що було раніше: 9 липня Президент Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в області у Замку Любарта в Луцьку. За його словами, одним з перших обговорювалось питання щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.