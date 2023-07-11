Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной

В 90 районах 7 областей Беларуси власти ограничили возможности граждан посещать леса, в том числе на границе с Украиной и Польшей.

Источник: провластное государственное информагентство "Белта"

Дословно: "По состоянию на вечер 11 июля, посещение лесных массивов ограничено на территории всей Брестской и Гродненской областей. В Витебской области ограничения коснулись 18 районов, Минской - 21, Гомельской - 14, Могилевской - 4".

Детали: С Украиной граничат Брестская и Гомельская области Беларуси, с Польшей - Брестская и Гродненская.

Реклама:

Власти сообщили, что разработали интерактивную карту запретов и ограничений на посещение лесов, на которой можно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.

Что предшествовало: 9 июля Президент Владимир Зеленский провел длительное совещание по безопасности и социальной ситуации в области в Замке Любарта в Луцке. По его словам, одним из первых обсуждался вопрос относительно ситуации на границе с Беларусью.