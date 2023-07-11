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Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной

Станислав ПогориловВторник, 11 июля 2023, 21:18
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Фото: Getty Images

В 90 районах 7 областей Беларуси власти ограничили возможности граждан посещать леса, в том числе на границе с Украиной и Польшей.

Источник: провластное государственное информагентство "Белта"

Дословно: "По состоянию на вечер 11 июля, посещение лесных массивов ограничено на территории всей Брестской и Гродненской областей. В Витебской области ограничения коснулись 18 районов, Минской - 21, Гомельской - 14, Могилевской - 4".

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Детали: С Украиной граничат Брестская и Гомельская области Беларуси, с Польшей - Брестская и Гродненская.

Власти сообщили, что разработали интерактивную карту запретов и ограничений на посещение лесов, на которой можно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.

Что предшествовало: 9 июля Президент Владимир Зеленский провел длительное совещание по безопасности и социальной ситуации в области в Замке Любарта в Луцке. По его словам, одним из первых обсуждался вопрос относительно ситуации на границе с Беларусью.

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Темы: БеларусьУкраинаграница
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