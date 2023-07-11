Шойгу заявив, що Путіну двічі на день доповідають про війну

Президент РФ Володимир Путін двічі на добу "детально заслуховує" доповіді командування про перебіг російського вторгнення в Україну.

Джерело: міністр оборони Росії Сергій Шойгу, чиї слова передають пропагандисти з ТАСС

Деталі: За словами Шойгу, Путін "детально заслуховує командування об'єднаного угруповання, а також окремих командувачів і командирів".

Пряма мова: "Детально по кожному напрямку".

Реклама:

Більше деталей: Також Шойгу стверджує, що Росія нібито "утримувалася і утримується" від застосування касетних боєприпасів проти України, однак якщо США постачатимуть такі снаряди в Україну, тоді збройні сили РФ "будуть змушені використовувати аналогічні засоби ураження проти ЗСУ".

Нагадаємо:

США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли, зокрема, касетні снаряди.

При цьому американські військові пояснюють, що їхні касетні боєприпаси мають коефіцієнт неспрацьовування 2,35% або нижче. І ці касетні боєприпаси становлять менший ризик для цивільного населення, ніж касетні боєприпаси, які зараз Росія використовує у війні проти України.

Наприклад, у березні 2022 року російські війська обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань у Харківській області, загинуло щонайменше 6 осіб.