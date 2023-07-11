Шойгу заявив, що Путіну двічі на день доповідають про війну

Президент РФ Володимир Путін двічі на добу "детально заслуховує" доповіді командування про перебіг російського вторгнення в Україну.

Джерело: міністр оборони Росії Сергій Шойгу, чиї слова передають пропагандисти з ТАСС

Деталі: За словами Шойгу, Путін "детально заслуховує командування об'єднаного угруповання, а також окремих командувачів і командирів".

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Пряма мова: "Детально по кожному напрямку".

Більше деталей: Також Шойгу стверджує, що Росія нібито "утримувалася і утримується" від застосування касетних боєприпасів проти України, однак якщо США постачатимуть такі снаряди в Україну, тоді збройні сили РФ "будуть змушені використовувати аналогічні засоби ураження проти ЗСУ".

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