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Окупанти обстріляли касетними бомбами смт на Харківщині: 6 загиблих

Катерина ТищенкоЧетвер, 17 березня 2022, 19:24

Російські війська обстріляли касетними бомбами смт Козача Лопань Дергачівського району Харківської області, загинуло щонайменше 6 осіб.

Джерело: мер Дергачів В’ячеслав Задоренко у Facebook

Дослівно: "Декілька годин тому російська армія обстріляла касетними бомбами Козачу Лопань. У результаті загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих з’ясовуються.

Окупанти розбомбили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будівлі у центрі селища. При цьому об’єкти військової інфраструктури, яку загарбники розмістили в Козачій, а також російські військові не постраждали".

Деталі: Задоренко наголосив, що касетні снаряди – це дуже небезпечна зброя, заборонена Дублінською конвенцією 2008 року. Саме ними вороги зараз бомблять Харків, Дергачі і багато інших міст України.

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Теми: Харківська областьвійна
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