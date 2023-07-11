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Шойгу заявил, что Путину дважды в день докладывают о войне

"Украинская правда"Вторник, 11 июля 2023, 21:50
Шойгу заявил, что Путину дважды в день докладывают о войне
путин и шойгу, Getty Images

Президент РФ Владимир Путин дважды в сутки "подробно заслушивает" доклады командования о ходе российского вторжения в Украину.

Источник: министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова передают пропагандисты из ТАСС

Детали: По словам Шойгу, Путин "подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров".

Прямая речь: "Детально по каждому направлению".

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Больше деталей: Также Шойгу утверждает, что Россия якобы "воздерживалась и воздерживается" от применения кассетных боеприпасов против Украины, однако если США будут поставлять такие снаряды в Украину, тогда вооруженные силы РФ "будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ".

Напомним:

  • США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли, в частности, кассетные снаряды.
  • При этом американские военные объясняют, что их кассетные боеприпасы имеют коэффициент несрабатывания 2,35% или ниже. И эти кассетные боеприпасы представляют меньший риск для гражданского населения, чем кассетные боеприпасы, которые сейчас Россия использует в войне против Украины.
  • Например, в марте 2022 года российские войска обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань в Харьковской области, погибло по меньшей мере 6 человек.

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Темы: Путинвойна
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