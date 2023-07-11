Шойгу заявил, что Путину дважды в день докладывают о войне

Президент РФ Владимир Путин дважды в сутки "подробно заслушивает" доклады командования о ходе российского вторжения в Украину.

Источник: министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова передают пропагандисты из ТАСС

Детали: По словам Шойгу, Путин "подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров".

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Прямая речь: "Детально по каждому направлению".

Больше деталей: Также Шойгу утверждает, что Россия якобы "воздерживалась и воздерживается" от применения кассетных боеприпасов против Украины, однако если США будут поставлять такие снаряды в Украину, тогда вооруженные силы РФ "будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ".

Напомним:

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