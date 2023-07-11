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Держдеп США пояснив, чому зараз вступ України до НАТО неможливий

Станіслав ПогоріловВівторок, 11 липня 2023, 23:02
Держдеп США пояснив, чому зараз вступ України до НАТО неможливий
Фото: Getty Images

НАТО продовжує дотримуватись політики "відкритих дверей" і Україну запросять до НАТО, коли всі умови будуть виконані, але зараз це неможливо, бо означало б втягування США у війну з Росією.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на брифінг речника Держдепу Метью Міллера

Пряма мова Міллера: "Одна з речей, які Росія говорила до початку цієї війни – те, що вони рішуче виступали проти вступу України до НАТО та хотіли отримати залізне зобов’язання, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Ми чітко заявили, що це не розглядається, що ми дотримуємось політики "відкритих дверей НАТО". Ми підкреслюємо це зобов’язання сьогодні. Ми чітко заявили, що Україна стане членом НАТО".

Деталі: За його словами, прийняти Україну в альянс прямо зараз було б недоцільно. Вагомою причиною, чому Україна не стає членом НАТО прямо зараз є те, що це "миттєво б втягнуло Сполучені Штати у війну з Росією".

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Скасування ПДЧ, за словами Метью Міллера, визнання успіхів, які Україна зробила за останні кілька років, особливо – з моменту повномасштабного російського вторгнення: "Україна стає все більш інтегрованою, зокрема, політично із НАТО. Ви бачили як НАТО тренує українські сили, як НАТО надає військові системи", сказав він.

Серед умов приєднання України до НАТО Міллер наголосив на укріпленні демократії та антикорупційній реформі. "Україна вже зробила суттєвий прогрес, і ми зможемо запросити їх до НАТО, коли всі умови будуть виконані", – підкреслив він. За його словами, Україна продемонструвала прогрес у реформах демократизації та армії.

"Ми завжди розуміли, чому президент Зеленський та інші представники української влади та суспільства робили запити в НАТО, США та до інших країн. В їх країну вторгнулися, їх інфраструктуру атакували, тисячі їхніх громадян загинули, ми їх розуміємо. Якби ми були на їхньому місці, ми б робили ті самі запити", – додав речник Держдепу США.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.

Теми: НАТОУкраїнаСША
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