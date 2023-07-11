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Госдеп США объяснил, почему сейчас вступление Украины в НАТО невозможно

Станислав ПогориловВторник, 11 июля 2023, 23:02
Госдеп США объяснил, почему сейчас вступление Украины в НАТО невозможно
Фото: Getty Images

НАТО продолжает придерживаться политики "открытых дверей" и Украину пригласят в НАТО, когда все условия будут выполнены, но сейчас это невозможно, потому что означало бы втягивание США в войну с Россией.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на брифинг представителя Госдепа Мэтью Миллера

Прямая речь Миллера: "Одна из вещей, которые Россия говорила до начала этой войны - то, что они решительно выступали против вступления Украины в НАТО и хотели получить железное обязательство, что Украина никогда не присоединится к НАТО. Мы четко заявили, что это не рассматривается, что мы придерживаемся политики "открытых дверей НАТО". Мы подчеркиваем это обязательство сегодня. Мы четко заявили, что Украина станет членом НАТО".

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Детали: По его словам, принять Украину в альянс прямо сейчас было бы нецелесообразно. Весомой причиной, почему Украина не становится членом НАТО прямо сейчас является то, что это "мгновенно бы втянуло Соединенные Штаты в войну с Россией".

Отмена ПДЧ, по словам Мэтью Миллера, признание успехов, которые Украина сделала за последние несколько лет, особенно - с момента полномасштабного российского вторжения: "Украина становится все более интегрированной, в частности, политически с НАТО. Вы видели как НАТО тренирует украинские силы, как НАТО предоставляет военные системы", сказал он.

Среди условий присоединения Украины к НАТО Миллер отметил укрепление демократии и антикоррупционной реформы. "Украина уже сделала существенный прогресс, и мы сможем пригласить их в НАТО, когда все условия будут выполнены", - подчеркнул он. По его словам, Украина продемонстрировала прогресс в реформах демократизации и армии.

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"Мы всегда понимали, почему президент Зеленский и другие представители украинской власти и общества делали запросы в НАТО, США и в другие страны. В их страну вторглись, их инфраструктуру атаковали, тысячи их граждан погибли, мы их понимаем. Если бы мы были на их месте, мы бы делали те же запросы", - добавил представитель Госдепа США.

Что предшествовало: Саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.

Темы: НАТОУкраинаСША
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