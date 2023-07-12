На Київщині працює ППО – ОВА
Середа, 12 липня 2023, 02:10
У Київській області вночі 12 липня зафіксовано рух російських безпілотників, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працює ППО.
Реклама:
Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".
Деталі: Про роботу ППО в області, на підступах до Києва, повідомили також у КМВА.
ВІДЕО ДНЯ
У столиці та Київській області оголошено повітряну тривогу.