На Київщині працює ППО – ОВА

У Київській області вночі 12 липня зафіксовано рух російських безпілотників, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працює ППО.

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Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".

Деталі: Про роботу ППО в області, на підступах до Києва, повідомили також у КМВА.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці та Київській області оголошено повітряну тривогу.