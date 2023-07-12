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На Київщині працює ППО – ОВА

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 02:10
На Київщині працює ППО – ОВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У Київській області вночі 12 липня зафіксовано рух російських безпілотників, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працює ППО.

Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

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Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".

Деталі: Про роботу ППО в області, на підступах до Києва, повідомили також у КМВА.

У столиці та Київській області оголошено повітряну тривогу.

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Теми: повітряна тривогабезпілотникиКиївська область
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