На Киевщине работает ПВО – ОВА

В Киевской области ночью 12 июля зафиксировано движение российских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работает ПВО.

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Придерживайтесь информационной гигиены – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".

Детали: О работе ПВО в области, на подступах к Киеву, сообщили также в КГВА.

ВИДЕО ДНЯ

В столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.