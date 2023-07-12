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На Киевщине работает ПВО – ОВА

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 02:10
На Киевщине работает ПВО – ОВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Киевской области ночью 12 июля зафиксировано движение российских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работает ПВО.

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Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".

Детали: О работе ПВО в области, на подступах к Киеву, сообщили также в КГВА.

В столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

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Темы: воздушная тревогабеспилотникиКиевская область
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