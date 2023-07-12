ППО знищила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва – КМВА

Сили протиповітряної оборони збили всі російські ударні безпілотники, зафіксовані вночі 12 липня у повітряному просторі навколо Києва.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знову використав баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Після понад тижневої перерви противник 2-й день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години.

Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО".

Деталі: У КМВА уточнили, що інформація щодо потерпілих чи руйнувань наразі не надходила, дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Нагадаємо: Раніше вночі 12 липня Київська ОВА повідомляла про роботу сил ППО по російських безпілотниках.