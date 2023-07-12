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ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 04:28
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Силы противовоздушной обороны сбили все российские ударные беспилотники, зафиксированные ночью 12 июля в воздушном пространстве вокруг Киева.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он снова использовал барражирующие боеприпасы типа "Shahed". После более чем недельного перерыва противник 2-й день подряд запускает иранские БпЛА по Киеву. Воздушная тревога продолжалась более 2 часов.

Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствам нашей ПВО".

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Детали: В КГВА уточнили, что информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала, данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Напомним: Ранее ночью 12 июля Киевская ОВА сообщала о работе сил ПВО по российским беспилотникам.

Темы: КиевбеспилотникиПВО
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