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Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 05:05
Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн – ЗМІ
Ілюстративне фото Getty Images

Велика Британія надасть Україні допомогу у розмірі $65 млн для ремонту техніки та створення військового реабілітаційного центру.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву британського уряду

Деталі: Повідомляється, що у рамках нового пакету допомоги, який обговорюватиметься на саміті НАТО, Велика Британія та члени G7 також нададуть Україні тисячі додаткових боєприпасів для Challenger 2 та понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.

"Ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу", – йдеться у заяві британського уряду.

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Очікується, що спільну декларацію підпишуть усі члени G7. Зазначається, що у декларації буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.

"Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу", – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Нагадаємо: За інформацією NYT, у Білому домі відбуваються негласні обговорення щодо можливої передачі Україні ракет великої дальності ATACMS.

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Теми: Велика БританіяУкраїнадопомога Україні
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