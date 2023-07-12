В адміністрація Байдена обговорюють можливість надання Україні ракет ATACMS – ЗМІ
Середа, 12 липня 2023, 03:51
У Білому домі відбуваються негласні обговорення щодо можливої передачі Україні ракет великої дальності ATACMS.
Джерело: видання The New York Times з посиланням на власні джерела серед офіційних посадових осіб США і Європи
Дослівно: "Двоє американських і один європейський чиновники розповіли про негласні дебати в адміністрації Байдена щодо того, чи відправляти (Україні – ред.) кілька керованих ракет класу "земля-земля", які зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці".
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Деталі: Американські чиновники попередили, що їхній арсенал ATACMS відносно невеликий, а ракети були призначені для інших військових планів Пентагону, зокрема на Корейському півострові, пише видання.
Що цьому передувало:
- Раніше у Пентагоні заявили, що не готові говорити про надання Україні ракет ATACMS.
- Франція вирішила передати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на слуханнях у Палаті громад британського парламенту відзначив вплив далекобійних ракет Storm Shadow на хід війни в Україні.
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