Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн – СМИ

Великобритания предоставит Украине помощь в размере $65 млн для ремонта техники и создания военного реабилитационного центра.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление британского правительства

Детали: Сообщается, что в рамках нового пакета помощи, который будет обсуждаться на саммите НАТО, Великобритания и члены G7 также предоставят Украине тысячи дополнительных боеприпасов для Challenger 2 и более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

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"Эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине и поддерживаться специалистами по реабилитации со всего Альянса", – говорится в заявлении британского правительства.

Ожидается, что совместную декларацию подпишут все члены G7. Отмечается, что в декларации будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет для прекращения войны.

"Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и подавляющей поддержкой членов НАТО пошлет сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу", – заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Напомним: По информации NYT, в Белом доме происходят негласные обсуждения относительно возможной передачи Украине ракет большой дальности ATACMS.