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Сили ППО знищили 11 із 15 "Шахедів", які вночі атакували Україну

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 07:57
Сили ППО знищили 11 із 15 Шахедів, які вночі атакували Україну
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СТРАТКОМ ЗСУ

Сили протиповітряної оборони збили 11 із 15 російських ударних безпілотників, які вночі 12 липня були задіяні в атаці на Україну.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131".

Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід"".

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Деталі: До відбиття атаки безпілотників було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

У Повітряних силах також повідомили, що за поточну та минулу добу українська авіація завдала майже 30 групових ударів по тилах, військовій техніці, позиціях і скупченню живої сили ворога.

Нагадаємо: Сили протиповітряної оборони збили всі російські ударні безпілотники, зафіксовані вночі 12 липня у повітряному просторі навколо Києва.

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Теми: ППОУкраїнаШахед
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