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Силы ПВО уничтожили 11 из 15 "Шахедов", которые ночью атаковали Украину

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 07:57
Силы ПВО уничтожили 11 из 15 Шахедов, которые ночью атаковали Украину
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СТРАТКОМ ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили 11 из 15 российских ударных беспилотников, которые ночью 12 июля были задействованы в атаке на Украину.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".

Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток"".

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Детали: К отражению атаки беспилотников были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

В Воздушных силах также сообщили, что за текущие и минувшие сутки украинская авиация нанесла почти 30 групповых ударов по тылам, военной технике, позициям и скоплению живой силы врага.

Напомним: Силы противовоздушной обороны сбили все российские ударные беспилотники, зафиксированные ночью 12 июля в воздушном пространстве вокруг Киева.

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Темы: ПВОУкраинаШахед
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