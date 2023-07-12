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До реєстру зниклих безвісти внесли інформацію про понад 24 тисячі осіб – уповноважений

Альона Мазуренко Середа, 12 липня 2023, 11:05
До реєстру зниклих безвісти внесли інформацію про понад 24 тисячі осіб – уповноважений
Media Center Ukraine

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що до Єдиного реєстру зниклих безвісти внесли інформацію про більше ніж 24 тис. осіб, з них про приблизно 7 тисяч немає жодної інформації.

Джерело: Котенко на пресконференції в середу, mediacenter

Пряма мова: "У реєстрі безвісти зниклих, який було відкрито на початку травня, на сьогодні (12 липня - ред.) внесено понад 24 тис. людей".

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Деталі: Котенко зазначив, що понад 8 тис. осіб було знайдено, з яких 60% живі й перебувають або перебували в полоні.

Крім того, є інформація про майже 8 тис. осіб, про яких відомо можливе місце їх перебування або місце загибелі.

Водночас Котенко поскаржився, що наразі немає жодної інформації про приблизно 7 тис. зниклих безвісти.

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За його словами, наразі також розшукують понад 300 осіб, зниклих безвісти з 2014 року.

Теми: війна
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