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В реестр пропавших без вести внесли информацию о более чем 24 тыс. человек – уполномоченный

Алена МазуренкоСреда, 12 июля 2023, 11:05
В реестр пропавших без вести внесли информацию о более чем 24 тыс. человек – уполномоченный
Media Center Ukraine

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что в Единый реестр пропавших без вести внесли информацию о более чем 24 тыс. человек, из них о примерно 7 тысячах пока нет никакой информации.

Источник: Котенко на пресс-конференции в среду, mediacenter

Прямая речь: "В реестре без вести пропавших, который был открыт в начале мая, на сегодня (12 июля - ред.) внесено более 24 тыс. человек".

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Детали: Котенко отметил, что более 8 тыс. человек были найдены, из которых 60% живы и находятся или находились в плену.

Кроме того, есть информация о почти 8 тыс. человек, о которых известно возможное место их пребывания или место гибели.

В то же время Котенко пожаловался, что пока нет никакой информации о примерно 7 тыс. пропавших без вести.

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По его словам, сейчас также разыскивают более 300 человек, пропавших без вести с 2014 года.

Темы: война
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