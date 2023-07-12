Росіян заманюють на море до Маріуполя брехнею про глибокий тил – Андрющенко

Загарбники заманюють росіян відпочивати на морі в окупованому Маріуполі брехнею, що це наче їхній глибокий тил.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Радіо "Свобода"

Пряма мова Андрющенка: "Від Маріуполя до кордону з Бердянським районом Запорізької області все забито на сьогоднішній день росіянами. Вони їдуть і дуже дивуються, коли працює ППО, тому що це гучно, і дуже неприємно. Однак для росіян це сюрприз. Їх переконали, що це глибокий тил, "місто відновлюється".

Деталі: За його словами, відпочивальники здивовані руїнами, на які перетвори

ли російські військові місто, бо це не відповідає пропагандистській картинці.

У той же час на узбережжя їдуть мешканці Бєлгородської, Ростовської областей, оскільки для них таки відпочинок доволі дешевий. Крім того, також на морі у Маріуполі організовано відпочинок для самих російських військових.

Що було раніше: Станом на 8 липня купаційна так звана адміністрація міста Маріуполь Донецької області підготувала план евакуації колаборантів, документації і цінного майна з міста.