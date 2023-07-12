Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіян заманюють на море до Маріуполя брехнею про глибокий тил – Андрющенко

Станіслав ПогоріловСереда, 12 липня 2023, 12:00
Росіян заманюють на море до Маріуполя брехнею про глибокий тил – Андрющенко

Загарбники заманюють росіян відпочивати на морі в окупованому Маріуполі брехнею, що це наче їхній глибокий тил.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Радіо "Свобода"

Пряма мова Андрющенка: "Від Маріуполя до кордону з Бердянським районом Запорізької області все забито на сьогоднішній день росіянами. Вони їдуть і дуже дивуються, коли працює ППО, тому що це гучно, і дуже неприємно. Однак для росіян це сюрприз. Їх переконали, що це глибокий тил, "місто відновлюється".

Деталі: За його словами, відпочивальники здивовані руїнами, на які перетвори
ли російські військові місто, бо це не відповідає пропагандистській картинці.

Реклама:

У той же час на узбережжя їдуть мешканці Бєлгородської, Ростовської областей, оскільки для них таки відпочинок доволі дешевий. Крім того, також на морі у Маріуполі організовано відпочинок для самих російських військових.

Що було раніше: Станом на 8 липня купаційна так звана адміністрація міста Маріуполь Донецької області підготувала план евакуації колаборантів, документації і цінного майна з міста.

Теми: МаріупольвійнаРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоНа Закарпатті обвалився міст через річку: авто впали у воду, є поранені

доповнено, фотоРФ обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина, є поранені

На Ставці у Зеленського вирішували, як відповісти Росії за Одесу та зерно

Україна шукає компроміс щодо експорту зерна, блокада в ЄС неприпустима – Зеленський

фотоВлада Київщини хоче змінити герб і прапор області

відеоРозтоптали й спалили Коран: у Данії провели протест перед посольством Іраку

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя – ЦНС
У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти – міськрада
У Маріуполі окупанти викидають людей із власних квартир і заселяють військових – радник мера
Останні новини
22:44
У Сенаті США закликали зберегти допомогу Україні й підлаштовувати її до ситуації на фронті
22:27
У Литві назвали безглуздими слова Путіна про спільну з українцями бригаду
22:10
фотоНа Закарпатті обвалився міст через річку: авто впали у воду, є поранені
21:57
Економічні новини 24 липня: росіяни атакували порти на Дунаї, "Сенс банк" отримав правління
21:43
Стало відомо, що робив в окупованому Бердянську нардеп від ОПЗЖ Пономарьов
21:40
У ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет
21:35
Наступ відстає від графіка, але йде за планом – Резніков
21:25
інфографікаВ Україні зростає попит на систему ідентифікації BankID від НБУ
21:10
доповнено, фотоРФ обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина, є поранені
20:53
КНДР знову запустила дві балістичні ракети
Усі новини...
Реклама: