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Россиян заманивают на море в Мариуполь ложью про глубокий тыле - Андрющенко

Станислав ПогориловСреда, 12 июля 2023, 12:00
Россиян заманивают на море в Мариуполь ложью про глубокий тыле - Андрющенко

Захватчики заманивают россиян отдыхать на море в оккупированном Мариуполе ложью, что это как будто их глубокий тыл.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Радио "Свобода"

Прямая речь Андрющенко: "От Мариуполя до границы с Бердянским районом Запорожской области все забито на сегодняшний день россиянами. Они едут и очень удивляются, когда работает ПВО, потому что это громко, и очень неприятно. Однако для россиян это сюрприз. Их убедили, что это глубокий тыл, "город восстанавливается".

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Детали: По его словам, отдыхающие удивлены руинами, в которые превратили российские военные город, потому что это не соответствует пропагандистской картинке.

В то же время на побережье едут жители Белгородской, Ростовской областей, поскольку для них таки отдых довольно дешевый. Кроме того, также на море в Мариуполе организован отдых для самих российских военных.

Что предшествовало: По состоянию на 8 июля оккупационная так называемая администрация города Мариуполь Донецкой области подготовила план эвакуации коллаборационистов, документации и ценного имущества из города.

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Темы: МариупольвойнаРосcияоккупация
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