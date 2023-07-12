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Кремль вважає, що гарантії від G7 для України зазіхають на безпеку Росії

Тетяна ЛозовенкоСереда, 12 липня 2023, 13:00
Кремль вважає, що гарантії від G7 для України зазіхають на безпеку Росії
ФОТО: ТАСС

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає надання гарантій безпеки для України від країн "Великої сімки" як посягання на безпеку Росії.

Джерело: ТАСС 

Пряма мова: "Тема вступу України до НАТО – ми дуже негативно ставимося до цього. Ця тема безпосередньо корелює із заявою, яка пролунала, про те, що країни "сімки" сьогодні нададуть гарантії безпеки й озвучать цей факт щодо України. Ми вважаємо це надзвичайно помилковим і потенційно дуже небезпечним.

Надаючи будь-які гарантії безпеки Україні, ці країни фактично ігнорують міжнародний принцип неподільності безпеки...Тобто надаючи гарантії безпеки Україні, вони зазіхають на безпеку Росії".

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Деталі: Пєсков у дусі російської пропаганди додав, що вважає НАТО "наступальним альянсом", який несе небезпеку.

Що цьому передувало: 

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Теми: Росіягарантії безпекиG7
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