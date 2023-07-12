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Кремль считает, что гарантии от G7 для Украины посягают на безопасность России

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 июля 2023, 13:00
Кремль считает, что гарантии от G7 для Украины посягают на безопасность России
ФОТО: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассматривают предоставление гарантий безопасности для Украины от G7 как посягательство на безопасность России.

Источник: ТАСС 

Прямая речь: "Тема вступления Украины в НАТО – мы очень негативно относимся к этому. Эта тема непосредственно коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что страны "семерки" сегодня предоставят гарантии безопасности и озвучат этот факт в отношении Украины. Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным.

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Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. 

… То есть предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России",

Детали: Песков в духе российской пропаганды назвал НАТО "наступательным альянсом", который, как он считает, несет агрессию и опасность.

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Темы: Росcиягарантии безопасностиG7
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