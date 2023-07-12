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Керівник розвідки РФ заявив, що обговорював з главою ЦРУ, "що робити з Україною"

Альона Мазуренко Середа, 12 липня 2023, 13:25
Керівник розвідки РФ заявив, що обговорював з главою ЦРУ, що робити з Україною

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що наприкінці червня 2023 року розмовляв із главою ЦРУ Вільямом Бернсом про те, "що робити з Україною".

Джерело: ТАССMeduza

Пряма мова: "Так, дійсно, розмова відбулася наприкінці минулого місяця. Приводом для телефонної розмови, як я це оцінюю, з боку американського колеги були події 24 червня. Зрозуміло, як я відповів на це запитання про те, що сталося.

Мені здається, що це був більшою мірою привід, тому що основна частина бесіди була зосереджена на обговоренні теми і подій навколо України. Думали, міркували, а що ж робити з Україною".

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Деталі: За словами Наришкіна, розмова з директором ЦРУ тривала близько години.

Окупант також додав, що можливість особистої зустрічі з главою ЦРУ зберігається.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року.

Теми: розвідкаРосіяСШАУкраїна
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